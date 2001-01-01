Футбол

Эрнесто Вальверде: «Победа над „МЮ“ придала „Барселоне“ импульс»Спорт-Экспресс вчера в 05:47

Барселона — Реал Сосьедад
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
15′
Микель Мерино
Клеман Лангле
45′
54′
Игор Субельдия
Лука Сангальи
Артур
Серджи Бускетс
56′
62′
Хуанми Хименес
Жорди Альба
64′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
72′
87′
Хуанми Хименес
Сандро Рамирес
87′
Диего Льоренте
Андер Барренечеа
Артуро Видаль
Серхи Роберто
90′
Победа над "МЮ" придала нам импульс, так что нужно этим пользоваться и побеждать.
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