Футбол

Эрнесто Вальверде: «Не знаю, почему Коутинью так отпраздновал гол»Спорт-Экспресс 03:39

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что не знает, почему Филиппе Коутинью так необычно отпраздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Бразилец отметил гол, заткнув уши пальцами.
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Эрнесто Вальверде: «Не знаю, почему Коутинью так отпраздновал гол»

Спорт-Экспресс03:39
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