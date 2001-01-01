Футбол

Эрнесто Вальверде: «Мы всегда знаем, что Месси проявит себя»Sports.ru вчера в 18:25

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (3:0).
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