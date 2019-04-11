Футбол
Эрнесто Вальверде: «Матч с „МЮ“ был очень упорным и интересным»Спорт-Экспресс 18:26
Матч получился очень упорным и непростым, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 22:56, Ашберн
Общество
Прокуратура Якутии обнаружила свыше 600 нарушений в организации питания детей
«Всего прокурорами городов и районов в ходе проверки выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере организации питания детей, в целях устранения которых принято 275 мер реагирования», - утверждают в ведомстве.
Обновлено в 22:35
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено в 13:35
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Происшествия
Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен
Пожар в административном здании в районе Соколиная Гора в Москве, разгоревшийся в четверг ночью, ликвидирован.
Обновлено в 22:29
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Согласно вердикту, который вынесла судья Березовского горсуда Оксана Степанова, Рябухин должен провести в колонии 22 дня.
Обновлено в 21:48
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 22:00
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Космос
ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют купить у "Роскосмоса" корабль "Союз" и услуги по его запуску.
Обновлено в 22:20
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Авто
Эксперты из Германии оценили российское топливо
Обновлено в 04:50
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.
Обновлено в 07:21
Политика
Мадуро заявил о «ненормальном» поведении Пенса
Мадуро заявил, что такое поведение, которое приходится наблюдать со стороны второго человека в администрации США, "абсолютно ненормально", и свидетельствует о его "фатальной одержимости" Венесуэлой, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:27
Политика
Юнкер ожидает проведения в Британии выборов в Европарламент
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что ожидает проведения выборов в ЕП в Великобритании, при этом в решении лидеров 27 стран ЕС говорится, что в случае отсутствия выборов Brexit наступит уже 1 июня.
Обновлено в 21:31
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Игры
К Little Nightmares выйдет приквел Very Little Nightmares
Игра Very Little Nightmares станет приквелом Little Nightmares, а работает над ней студия Alike (Love You to Bits и Bring You Home).
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного
Обновлено в 16:39
Общество
15 апреля начнут раздавать «Ленинградские гектары»
Обновлено в 10:56
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Какие прививки нужно делать взрослым волгоградцам
По словам врача-иммунолога Алины Смирновой, аллергикам уделяется особое внимание, поскольку если есть непереносимость, то человеку делают прививку под наблюдением врача.
Обновлено в 22:40
Наука
Ученые создали первую в мире вакцину от аллергии на березу
Российские и австрийские ученые совместно создали революционный препарат от аллергии на березу.
Обновлено в 22:36
Политика
Японский министр по делам Олимпиады подал в отставку из-за скандала
Японский министр по делам Олимпиады Тситака Сакурада заявил, что подал в отставку со своего поста, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01