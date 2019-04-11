Футбол

Эрнесто Вальверде: «Матч с „МЮ“ был очень упорным и интересным»Спорт-Экспресс вчера в 18:26

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Матч получился очень упорным и непростым, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
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