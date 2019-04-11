Футбол
Эрнесто Вальверде: «Матч с „МЮ“ был очень упорным и интересным»Спорт-Экспресс вчера в 18:26
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|12′
Люк Шоу
|18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
|20′
|65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
|66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
|68′
|71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
|74′
Джесси Лингард
|76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
|85′
Крис Смоллинг
|86′
|90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
|39%
|Владение мячом
|61%
|84%
|Процент точных передач
|91%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|–
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
23
Шоу
18
Янг
39
Мактомини
6
Погба
17
Фред
14
Лингард
15
Перейра
11
Марсьяль
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
26
Аленья
20
Роберто
10
Месси
9
Суарес
22
Видаль
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Матч получился очень упорным и непростым, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вальверде рассказал о состоянии Месси после жесткого столкновения со Смоллингом
Sport24.ruвчера в 18:24
«Месси получил сильный удар, у него гематома». Вальверде рассказал о травме аргентинца
Спорт день за днемвчера в 18:41
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Экономика
Госдума упрощает систему госзакупок
Правительственный законопроект, направленный на упрощение процедуры госзакупок, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.
Обновлено в 06:00
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Обновлено в 05:41
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова
В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Общество
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Политика
Нацразведка Судана объявила об освобождении всех политзаключенных
Национальная разведка Судана объявила об освобождении всех политических заключенных из тюрем на фоне сообщений о возможном военном перевороте в республике, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Семь медиков больницы Краснодара пойдут под суд из-за смерти пациентки
Семь сотрудников Окружной клинической больницы на станции «Краснодар» ОАО «РЖД» предстанут перед судом по обвинению в гибели пациентки, сообщили 11 апреля ИА REGNUM в пресс-службе СК.
Обновлено в 07:13
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Политика
Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом
Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов
Обновлено в 04:25
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Авто
В Украине продается уникальный VW Passat «амфибия»
Житель украинского городка Жидачов выставил на продажу необычный VW Passat B3, который после существенной модернизации получил новое название «Дельфин-2» за свои выдающиеся водоплавающие характеристики.
Обновлено в 06:05
Общество
Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой
Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
В Воронеже эвакуировали мэрию и несколько школ
Обновлено в 06:46
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Главный пилот «Аэрофлота» заплатит за попытку подкупа врача
Суд признал бывшего главного пилота «Аэрофлота» виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере» и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.
Обновлено в 05:45
Авто
Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено в 03:48
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
$40 против $199. Клон AirPods 2 получил чип Apple W1 для автоматического сопряжения с iPhone и беспроводную зарядку
Обновлено вчера в 08:14
Культура
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название
Как сообщили «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе региональной администрации в Пушкинских Горах губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника Президента РФ Владимира Толстого.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Футбол
Молодежный состав «Крыльев Советов» разгромил сверстников из «Рубина»
«Крылья Советов» нанесли поражение «Рубину» в матче 23-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 06:57
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России
На российском рынке обновленный пикап будет предложен в шести вариантах, цены варьируются в пределах от 2 145 000 до 2 595 000 рублей.
Обновлено вчера в 15:15
Хоккей
Знарок возвращается, Квартальнов покинет «Локомотив»
Знарок станет красно-белым Возвращение Олег Знарок возвращается в КХЛ и подпишет контракт со "Спартаком".
Обновлено в 03:50
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12