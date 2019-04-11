Эрнесто Вальверде: «Матч с „МЮ“ был очень упорным и интересным»Спорт-Экспресс вчера в 18:26

Матч получился очень упорным и непростым, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Эрнесто Вальверде: «Матч с „МЮ“ был очень упорным и интересным»

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

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Футбол Эррера согласовал контракт с «ПСЖ» Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ".

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