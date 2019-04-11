Футбол
Эрнесто Вальверде: «Матч с „МЮ“ был очень упорным и интересным»Спорт-Экспресс вчера в 18:26
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|12′
Люк Шоу
|18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
|20′
|65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
|66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
|68′
|71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
|74′
Джесси Лингард
|76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
|85′
Крис Смоллинг
|86′
|90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
|39%
|Владение мячом
|61%
|84%
|Процент точных передач
|91%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|–
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
23
Шоу
18
Янг
39
Мактомини
6
Погба
17
Фред
14
Лингард
15
Перейра
11
Марсьяль
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
26
Аленья
20
Роберто
10
Месси
9
Суарес
22
Видаль
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Матч получился очень упорным и непростым, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вальверде рассказал о состоянии Месси после жесткого столкновения со Смоллингом
Sport24.ruвчера в 18:24
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
«Роскосмос» оценил опасность обломков сбитого Индией спутника для МКС
Вероятность столкновения с МКС осколков уничтоженного индийского спутника небольшая, сообщил РИА «Новости» исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.
Обновлено в 01:04
Технологии
Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину
Синоптики разрешили московским автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю, в случае если есть возможность исключить длинные поездки за город в ночное время.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России
Обновлено вчера в 08:11
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено вчера в 21:48
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Космос
В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан
ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Космос
ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Суд может изменить меру пресечения для Майкла Калви
Басманный суд 11 апреля рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения для Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину
В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании
В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Транспорт
В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Завершены следственные действия в отношении банды, терроризировавшей Забайкалье 20 лет
Сотрудники СУ СК России по Забайкальскому краю завершили слественные действия в отношении бывших участников банды "Ключевсие", которая терроризировала регион на протяжении 20 лет.
Обновлено в 01:36
Футбол
Аякс — Ювентус 1:1
Амстердамский "Аякс" и туринский "Ювентус" объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:34
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Наука
Музыка в Сети оказалась вредна для природы
На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.
Обновлено 09 апреля в 09:06
Гаджеты
Samsung показала смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Сегодня, 10 апреля 2019 года, Samsung представила миру Galaxy А80 – новый смартфон с инновационной поворотной камерой.
Обновлено вчера в 11:24
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено вчера в 14:21