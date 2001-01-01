Футбол
Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» может задавить соперника за 15 минутСоветский спорт 11:55
Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Встреча пройдет на стадионе Камп Ноу в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество
Гороскоп на 1 мая 2019 года
Овен Поначалу вам может показаться, что день складывается не лучшим образом. Однако это лишь первое впечатление.
Обновлено в 14:59
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Политика
МИД Абхазии рассказал, когда возможно восстановление доверия с Грузией
Говорить о возможности восстановления доверия между абхазами и грузинами можно только после подписания соглашения о неприменении силы, заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.
Обновлено в 17:37
Футбол
Тухель: «Буффон быстро ввёл мяч, но Паредес оказался к этому не готов»
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Монпелье" в матче 34-го тура Лиги 1 (2:3). Решающий гол встречи был забит после грубой ошибки полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который потерял мяч в своей штрафной.
Обновлено в 20:05
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Музыка
После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Движение ограничено на Рязанском проспекте в Москве из-за ДТП
Движение транспорта ограничено на Рязанском проспекте по правому и среднему рядам в сторону центра Москвы из-за провала грузовика под грунт после аварии.
Обновлено в 11:54
Транспорт
ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей
«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено в 19:25
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»
Обновлено в 11:19
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика
Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Минздрав предлагает запретить ВИЧ-отрицание
Министерство здравоохранения России предложило запретить распространение информации с призывом отказаться от освидетельствования и лечения ВИЧ, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:23
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Общество
Что будет с ценами в Молдове в мае
Начало мая у большинства жителей Молдовы ассоциируется с вылазками на природу.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Москве полицейские спасли лисенка
Обновлено в 18:40
Политика
Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины
Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
На Камчатке задержаны организаторы первомайского шествия «желтых жилетов»
1 мая утром в Петропавловске-Камчатском были задержаны несколько активистов местной оппозиции, которые призвали камчатцев выйти на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах.
Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес
Мама Ержана Максима о финале шоу «Голос.Дети»: «У нас нет претензий»
Главным же фаворитом шоу был Ержан Максим, который брал невероятно высокие ноты.
Обновлено в 16:30
Игры
Опубликованы рендеры консоли Sony PlayStation 5
Обновлено в 09:58