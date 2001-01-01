Футбол

Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» может задавить соперника за 15 минутСоветский спорт вчера в 11:55

Барселона — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Встреча пройдет на стадионе Камп Ноу в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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