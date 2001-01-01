Футбол
Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» может задавить соперника за 15 минутСоветский спорт вчера в 11:55
Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Встреча пройдет на стадионе Камп Ноу в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вальверде: «„Ливерпуль“ использует чужие ошибки и может задавить соперника за 15 минут»
Бомбардир.рувчера в 18:00
Эрнесто Вальверде: Важно, чтобы мяч не доходил до тройки форвардов «Ливерпуля»
Советский спортвчера в 12:07
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:55, Ашберн
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Транспорт
В ГИБДД появятся «черные списки» водителей
В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Политика
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота, передает ОТР. По крайней мере, так говорят в правительстве республики.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье
Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Диетологи предупредили об опасности ЗОЖ-советов Instagram-блогеров
Ученые Университета в Глазго изучили записи британских популярных блогеров о похудении и здоровом образе жизни и выяснили, что из 9 авторов только одному можно доверять.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено вчера в 05:45
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Обновлено в 00:51
Хоккей
Голкипер «Каролины» Мразек не сыграет в третьем матче с «Айлендерс»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Пётр Мразек не сыграет в третьем матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гулитти со ссылкой на главного тренера «ураганов» Роба Бриндамора.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Здоровье
ФАС выявила попытки склонения пациентов к платной помощи при оказании медуслуг
Результаты проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России свидетельствуют о попытках подтолкнуть пациентов к получению бесплатной медицинской помощи за деньги.
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Музыка
Алсу примет участие в Евровидении-2019
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено 29 апреля в 08:54
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика
Суд одобрил новое соглашение биржевого регулятора США с Илоном Маском
Нью-Йоркский суд одобрил новое соглашение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с американским предпринимателем Илоном Маском по условиям неразглашения сведений относительно деятельности компании Tesla без предварительного разрешения юриста, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов
Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре города Киева", - сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 13:13
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено вчера в 07:42
Армия и оружие
Раскрыт размер ядерного арсенала США
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 09:18
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено вчера в 18:37