Футбол

Эрнесто Вальверде: «„Лион“ сделает все, чтобы забить нам»Матч ТВ 13:28

Барселона — Лион
завтра
в 16:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Камп Ноу»
«Лион» сделает все, чтобы забить нам. Французская команда понимает ценность гола на выезде. Нашей команде свойственно показывать себя в сложные моменты, мы это уже доказывали в прошлом и нынешнем сезонах.
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