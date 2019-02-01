Эрнесто Вальверде: «„Лион“ сделает все, чтобы забить нам»Матч ТВ 13:28

Думаю, что они будут выжимать максимум из них. «Лион» сделает все, чтобы забить нам. Французская команда понимает ценность гола на выезде.

Эрнесто Вальверде: «„Лион“ сделает все, чтобы забить нам»

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