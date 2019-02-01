Футбол

Эрнесто Вальверде: «„Лион“ сделает все, чтобы забить нам»Матч ТВ вчера в 13:28

Барселона — Лион
сегодня
в 16:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Камп Ноу»
«Лион» сделает все, чтобы забить нам. Французская команда понимает ценность гола на выезде. Нашей команде свойственно показывать себя в сложные моменты, мы это уже доказывали в прошлом и нынешнем сезонах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрнесто Вальверде: «Барселоне» потребуется предельная концентрация против «Лиона»

Вести.Ru02:36

Вальверде: «У „Лиона“ есть сильные стороны»

Soccer.ruвчера в 12:50

Эрнесто Вальверде: «„Лион“ сделает все, чтобы забить нам»

Sportbox.RUвчера в 13:28

Эрнесто Вальверде: «„Лион“ сделает все, чтобы забить нам»

Матч ТВвчера в 13:28

Вальверде – французскому журналисту: «Барселона» – оборонительная команда, постараемся как следует закрыться»

Sports.ruвчера в 13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Происшествия

Боевик назвал Галкина заказчиком теракта на концерте Киркорова

Обновлено в 02:14
Хоккей

Овечкин достиг отметки 1200 очков в НХЛ

Обновлено в 01:34
Происшествия

Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения

В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 00:44
Политика

Япония назвала российские учения на Курилах неприемлемыми

Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Возгорание на газопроводе в ХМАО прекратилось

Газ на участке газопровода в районе поселка Сосновка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полностью выгорел, в ближайшее время начнутся восстановительные работы.
Обновлено в 00:53
Общество

В США вскрыли коррупционную схему поступления в вузы

Обновлено в 01:35
Общество

Системы нагревания табака хотят приравнять к обычным сигаретам

Министерство здравоохранение предлагает бороться с электронными сигаретами, вейпами и системами нагревания табака (Iqos и glo) так же, как и с обычными сигаретами, сообщил РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Обновлено в 02:37
Политика

Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России

Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
Обновлено в 01:59
Экономика

Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

По данным телеканала, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми

Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Названы регионы с самой большой численностью населения

Москва стала абсолютным лидером по численности населения среди российских регионов, сообщил RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:36
Экономика

В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%

По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.).
Обновлено в 02:18
Политика

Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

США отказались приостановить полеты Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после двух авиакатастроф.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

На западе Москвы изнасиловали двух женщин

На западе Москвы изнасиловали и ограбили двух женщин.
Обновлено в 02:11
Политика

В Калифорнии будет введен мораторий на смертную казнь

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен объявить в штате мораторий на смертную казнь.
Обновлено в 00:20
Происшествия

У студента в петербургской парадной отобрали почти миллион рублей

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники связали молодого человека пластиковыми хомутами, после чего забрали у него сумку, в которой находилось около 950 тыс. рублей, принадлежащих отцу студента.
Обновлено в 01:59
Общество

Капитализация Boeing упала на $26,6 млрд после катастрофы в Эфиопии

Рыночная капитализация американской Boeing упала на 26,6 миллиарда долларов после крушения в минувшее воскресенье самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:30
Общество

«Ъ»: контроль за поставками продуктов в госучреждения могут ужесточить

Контроль за поставками продуктов в госучреждения соцсферы может быть ужесточен из-за массовой вспышки дизентерии в московских детских садах.
Обновлено в 02:15
Политика

В ООН рассказали об «атмосфере запугивания» на Украине

В преддверии выборов президента страны на Украине царит «атмосфера запугивания», которая не позволяет гражданам открыто выражать несогласие с политикой действующей власти.
Обновлено в 01:05
Общество

Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор

Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве

В школе на северо-востоке Москвы на перемене произошел конфликт между первоклассником и психологом.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа

Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

Роскосмос откладывает на лето запуск спутников «Гонец-М»

Причиной стало отсутствие необходимых комплектующих, которые поставляли украинские предприятия, пояснил источник агентства РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Кузбассе начальника районного ГИБДД подозревают во взятке

11 марта 2019 года подозреваемых задержали во время получения взятки, сумма которой составила 80 тысяч рублей.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Дело возбудили против медцентра в Барнауле после неудачной пластики

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении частной медицинской клиники, где частично изуродовали лицо пациентке.
Обновлено в 02:29
Общество

Первые беспилотные автомобили появятся на улицах Москвы в мае

Обновлено в 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное