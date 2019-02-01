Футбол
Эрнесто Вальверде: «„Лион“ сделает все, чтобы забить нам»Матч ТВ вчера в 13:28
«Лион» сделает все, чтобы забить нам. Французская команда понимает ценность гола на выезде. Нашей команде свойственно показывать себя в сложные моменты, мы это уже доказывали в прошлом и нынешнем сезонах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Хоккей
Овечкин достиг отметки 1200 очков в НХЛ
Обновлено в 01:34
Происшествия
Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области
В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения
В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 00:44
Политика
Япония назвала российские учения на Курилах неприемлемыми
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Возгорание на газопроводе в ХМАО прекратилось
Газ на участке газопровода в районе поселка Сосновка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полностью выгорел, в ближайшее время начнутся восстановительные работы.
Обновлено в 00:53
Общество
В США вскрыли коррупционную схему поступления в вузы
Обновлено в 01:35
Общество
Системы нагревания табака хотят приравнять к обычным сигаретам
Министерство здравоохранение предлагает бороться с электронными сигаретами, вейпами и системами нагревания табака (Iqos и glo) так же, как и с обычными сигаретами, сообщил РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Обновлено в 02:37
Политика
Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России
Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
Обновлено в 01:59
Экономика
Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян
В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
По данным телеканала, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми
Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Названы регионы с самой большой численностью населения
Москва стала абсолютным лидером по численности населения среди российских регионов, сообщил RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:36
Экономика
В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%
По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.).
Обновлено в 02:18
Политика
Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС
Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
США отказались приостановить полеты Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после двух авиакатастроф.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
На западе Москвы изнасиловали двух женщин
На западе Москвы изнасиловали и ограбили двух женщин.
Обновлено в 02:11
Политика
В Калифорнии будет введен мораторий на смертную казнь
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен объявить в штате мораторий на смертную казнь.
Обновлено в 00:20
Происшествия
У студента в петербургской парадной отобрали почти миллион рублей
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники связали молодого человека пластиковыми хомутами, после чего забрали у него сумку, в которой находилось около 950 тыс. рублей, принадлежащих отцу студента.
Обновлено в 01:59
Общество
Капитализация Boeing упала на $26,6 млрд после катастрофы в Эфиопии
Рыночная капитализация американской Boeing упала на 26,6 миллиарда долларов после крушения в минувшее воскресенье самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:30
Общество
«Ъ»: контроль за поставками продуктов в госучреждения могут ужесточить
Контроль за поставками продуктов в госучреждения соцсферы может быть ужесточен из-за массовой вспышки дизентерии в московских детских садах.
Обновлено в 02:15
Политика
В ООН рассказали об «атмосфере запугивания» на Украине
В преддверии выборов президента страны на Украине царит «атмосфера запугивания», которая не позволяет гражданам открыто выражать несогласие с политикой действующей власти.
Обновлено в 01:05
Общество
Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор
Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве
В школе на северо-востоке Москвы на перемене произошел конфликт между первоклассником и психологом.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа
Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
Роскосмос откладывает на лето запуск спутников «Гонец-М»
Причиной стало отсутствие необходимых комплектующих, которые поставляли украинские предприятия, пояснил источник агентства РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Кузбассе начальника районного ГИБДД подозревают во взятке
11 марта 2019 года подозреваемых задержали во время получения взятки, сумма которой составила 80 тысяч рублей.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Дело возбудили против медцентра в Барнауле после неудачной пластики
В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении частной медицинской клиники, где частично изуродовали лицо пациентке.
Обновлено в 02:29