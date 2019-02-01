Эрнесто Вальверде: «„Лион“ сделает все, чтобы забить нам»Матч ТВ вчера в 13:28

«Лион» сделает все, чтобы забить нам. Французская команда понимает ценность гола на выезде. Нашей команде свойственно показывать себя в сложные моменты, мы это уже доказывали в прошлом и нынешнем сезонах.

Эрнесто Вальверде: «„Лион“ сделает все, чтобы забить нам»

Происшествия Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.

Происшествия В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Происшествия Возгорание на газопроводе в ХМАО прекратилось Газ на участке газопровода в районе поселка Сосновка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полностью выгорел, в ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Общество Системы нагревания табака хотят приравнять к обычным сигаретам Министерство здравоохранение предлагает бороться с электронными сигаретами, вейпами и системами нагревания табака (Iqos и glo) так же, как и с обычными сигаретами, сообщил РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.

Политика Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.

Экономика Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).

Происшествия В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.

Общество Названы регионы с самой большой численностью населения Москва стала абсолютным лидером по численности населения среди российских регионов, сообщил RT со ссылкой на данные Росстата.

Политика Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Политика США отказались приостановить полеты Boeing 737 MAX Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после двух авиакатастроф.

Происшествия На западе Москвы изнасиловали двух женщин На западе Москвы изнасиловали и ограбили двух женщин.

Политика В Калифорнии будет введен мораторий на смертную казнь Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен объявить в штате мораторий на смертную казнь.

Происшествия У студента в петербургской парадной отобрали почти миллион рублей Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники связали молодого человека пластиковыми хомутами, после чего забрали у него сумку, в которой находилось около 950 тыс. рублей, принадлежащих отцу студента.

Общество Капитализация Boeing упала на $26,6 млрд после катастрофы в Эфиопии Рыночная капитализация американской Boeing упала на 26,6 миллиарда долларов после крушения в минувшее воскресенье самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, свидетельствуют данные бирж.

Общество «Ъ»: контроль за поставками продуктов в госучреждения могут ужесточить Контроль за поставками продуктов в госучреждения соцсферы может быть ужесточен из-за массовой вспышки дизентерии в московских детских садах.

Политика В ООН рассказали об «атмосфере запугивания» на Украине В преддверии выборов президента страны на Украине царит «атмосфера запугивания», которая не позволяет гражданам открыто выражать несогласие с политикой действующей власти.

Общество Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.

Происшествия Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве В школе на северо-востоке Москвы на перемене произошел конфликт между первоклассником и психологом.

Политика США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.

Армия и оружие Роскосмос откладывает на лето запуск спутников «Гонец-М» Причиной стало отсутствие необходимых комплектующих, которые поставляли украинские предприятия, пояснил источник агентства РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли.

Происшествия В Кузбассе начальника районного ГИБДД подозревают во взятке 11 марта 2019 года подозреваемых задержали во время получения взятки, сумма которой составила 80 тысяч рублей.