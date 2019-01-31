Футбол

Эрнесто Вальверде: «„Барса“ мечтает выиграть все»Еженедельник Футбол 03:56

Барселона — Севилья
6 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Филиппе Коутиньо
13′
30′
Роке Меса Кеведо
Луис Суарес
30′
Иван Ракитич
31′
34′
Даниэл Каррису
Филиппе Коутиньо
53′
Серхи Роберто
54′
67′
Гильерме Арана
72′
Серхи Гомес
Иван Ракитич
Артуро Видаль
76′
77′
Эвер Банега
Виссам Бен-Йеддер
77′
Роке Меса Кеведо
Франко Васкес
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
81′
84′
Гильерме Арана
Брайан Сальватьерра
Луис Суарес
89′
Артур
Карлес Аленья
90′
Лионель Месси
90′+2′
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о целях каталонского клуба. Он считает, что «сине-гранатовые» способны их достигнуть.
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