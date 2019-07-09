Футбол
Эрнани сменит «Зенит» на «Парму»Вести.Ru 14:00
Бразильский полузащитник Эрнани перейдет из "Зенита" в итальянскую "Парму". Клубы согласовали переход 25-летнего футболиста. В ближайшее время Эрнани станет игроком "Пармы".
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с чего всё началось
Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы согласовывают последние детали трансфера, а сам хавбек прибудет в Италию уже в ближайшие дни.RT на русском13:34
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