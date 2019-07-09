с чего всё началось

Бразильский полузащитник Эрнани перейдет из "Зенита" в итальянскую "Парму". Клубы согласовали переход 25-летнего футболиста. В ближайшее время Эрнани станет игроком "Пармы".

Экономика Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Финансы Реальный эффективный курс рубля в январе-июне вырос на 5,8% В январе-июне 2019 года реальный эффективный курс рубля вырос на 5,8%. При этом к доллару курс рубля вырос на 5,0%, к евро - на 6,9%.

Происшествия В Ростове локализован пожар в Музыкальном театре Как ранее сообщал РБК Ростов, информация о загорании кровли Музыкального театра поступила в 17:01.

Политика Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.

Происшествия Суд оправдал мэра Одессы Труханова Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.

Происшествия Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.

Футбол Альварес продлил контракт с тульским «Арсеналом» на один год Соглашение 26-летнего футболиста и российским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20. Альварес перешел в «Арсенал» летом 2017 года.

Авто Skoda начала производство кроссовера Kamiq Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.

Происшествия Названа возможная причина аварии на «Лошарике» Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ Компания Renault полностью адаптировала Renault Dokker Stepway к дорожным условиям России.

Политика Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Транспорт Правительство не планирует введение безлимитных автобанов Правительство РФ не планирует введение в стране автобанов без ограничения скорости по примеру Германии, заявил во вторник в интервью радиостанции "Говорит Москва" вице-премьер РФ Максим Акимов.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.

Футбол РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.

Происшествия Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.

Футбол «Спартак» отказывается от медицинского департамента В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Политика Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Происшествия Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля Суд постановил продлить срок содержания под стражей Дельпаля до 13 октября 2019 года, поскольку следствие считает, что гражданин Франции, оставаясь на свободе, может скрыться, попытаться уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, сообщает "Интерфакс".

Авто Hyundai анонсировал новую модель на тизере Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение совершенно новой модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю особый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедийную систему, что сделает ее «лидером в своём классе».