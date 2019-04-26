Эрнани: надеюсь, еще появятся шансы проявить себя в «Зените»Neva.Today 06:34

Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани рассказало об обстановке в команде в преддверии матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Бразильский полузащитник "Зенита" Эрнани ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

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Эрнани: надеюсь, еще появятся шансы проявить себя в «Зените»

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