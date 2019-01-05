Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес останется в команде как минимум до конца нынешнего сезона, сообщает Sport24. Сторонам удалось договориться о продолжении сотрудничества. Уругваец перешел в стан армейцев прошлым летом, заключив контракт на три года.

Эрнандес останется в ЦСКА до конца сезона

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