Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»
Sports.ru
04:10

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда». Президент аргентинского клуба Оскар Тукер сообщил о договоренности с 43-летним экс-нападающим «Челси», «Милана» и «Интера». Креспо в последнее время работал на посту директора «Пармы».
Sports.ru04:10

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Креспо станет главным тренером аргентинского «Банфилда»

Матч ТВ06:10

Креспо станет главным тренером аргентинского «Банфилда»

Sportbox.RU06:10

Креспо согласился возглавить «Банфилд»

Soccer.ru06:02

Креспо возглавит «Банфилд»

Спорт-Экспресс05:29

Креспо возглавит «Банфилд»

Евро-футбол.ру04:16

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Sports.ru04:10

Эрнан Креспо стал главным тренером «Банфилда»

Sport24.ru03:48
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Эрнан Креспо
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, экс-игрок сборной Аргентины. Включён в официальный список 125 лучших футболистов мира, составленный в 2004 году в честь 100-летия ФИФА.
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