Эриксена представят в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧГазета.Ru 10:46

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен скоро будет официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала". Случится это сразу после финала Лиги чемпионов, Как сообщает El Chiringuito, 27-летний датчанин уже согласовал условия контракта с "Реалом".

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Эриксена представят в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ

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