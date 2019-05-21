Футбол
Эриксена представят в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧГазета.Ru 10:46
Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен скоро будет официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала". Случится это сразу после финала Лиги чемпионов, Как сообщает El Chiringuito, 27-летний датчанин уже согласовал условия контракта с "Реалом".
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
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