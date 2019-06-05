Футбол
Эриксен заявил, что хочет покинуть «Тоттенхэм»Soccer.ru 05:33
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что желает покинуть английский клуб. У меня есть очень большое уважение ко всему, что произошло со мной в "Тоттенхэме".
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Политика
Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе
«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня», — заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы.
Обновлено в 12:10
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Смерть Бари Алибасова опровергли
Новости о смерти музыкального продюсера Бари Алибасова оказались неправдой.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа
Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Гаджеты
Пользователи Huawei смогут оценить преимущества новой прошивки EMUI 9
По словам Huawei, прошивка EMUI 9 доступна для всей серии Huawei Mate 10, в том числе Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design, Mate 9 и Mate 9 Pro, Mate RS, Mate 20 Lite, а также серии P20, P10 и бюджетной линейки Nova 3. Расширение оболочки на платформе Android 9 Pie стартовало в конце прошлого года.
Обновлено в 06:30
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Футбол
Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено в 14:28
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Общество
Блогеру BadComedian собрались предложить мировое соглашение
Представители кинокомпании KD Studios (ранее называлась Kinodanz) готовы к встрече с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) для обсуждения условий мирового соглашения, сообщил продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:52
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Экономика
ЕК потребовала наказать Италию из-за дефицита бюджета
Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета, передает ТАСС.
Обновлено в 15:07
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Экономика
Костин назвал причину заморозки проекта региональной авиакомпании
Глава ВТБ Андрей Костин объяснил приостановку проекта региональной авиакомпании, который прорабатывался со Сбербанком, отсутствием поддержки со стороны действующих эксплуатантов.
Обновлено в 15:19
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Политика
Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр
Обновлено в 15:24
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип
Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Суд прекратил рассмотрение иска в отношении футболиста сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 01:17
Экономика
МВФ оценил потери мирового ВВП от торговой войны США и Китая
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают, что мировой ВВП может потерять до 0,3% к 2020 года вследствие торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, следует из доклада МВФ к встрече финансовой «двадцатки» в Японии 8—9 июня.
Обновлено в 11:44
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
Андрей Караулов заявил, что молодая жена готовит его убийство
Тележурналист Андрей Караулов заявил в эфире Первого канала, что четвертая жена готовит его убийство.
Обновлено в 13:32