Футбол

Эриксен забил 21 гол в 29 последних матчах за сборную ДанииSports.ru 00:37

Дания — Грузия
5 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Паркен»
Каспер Дольберг
13′
25′
Саба Лобжанидзе
29′
Джаба Канкава
Кристиан Эриксен
30′
Симон Кьер
Матиас Йоргенсен
36′
51′
Ника Квеквескири
54′
Валериан Гвилия
58′
Лаша Парунашвили
Георгий Папунашвили
Роберт Сков
Даниэль Васс
62′
Каспер Дольберг
63′
64′
Георгий Папунашвили
Юссуф Поульсен
73′
74′
Отар Китейшвили
Элгуджа Лобжанидзе
Юссуф Поульсен
Мартин Брэйтуэйт
75′
79′
Георгий Наваловский
Лаша Двали
Мартин Брэйтуэйт
90′+3′
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал автором победного мяча в отборочной встрече Евро-2020 с Грузией (5:1). В 29 последних матчах за национальную команду хавбек "Тоттенхэма" забил 21 гол.
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