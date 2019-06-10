Футбол
Эриксен забил 21 гол в 29 последних матчах за сборную ДанииSports.ru 00:37
Каспер Дольберг
|13′
|25′
Саба Лобжанидзе
|29′
Джаба Канкава
Кристиан Эриксен
|30′
Симон Кьер
Матиас Йоргенсен
|36′
|51′
Ника Квеквескири
|54′
Валериан Гвилия
|58′
Лаша Парунашвили
Георгий Папунашвили
Роберт Сков
Даниэль Васс
|62′
Каспер Дольберг
|63′
|64′
Георгий Папунашвили
Юссуф Поульсен
|73′
|74′
Отар Китейшвили
Элгуджа Лобжанидзе
Юссуф Поульсен
Мартин Брэйтуэйт
|75′
|79′
Георгий Наваловский
Лаша Двали
Мартин Брэйтуэйт
|90′+3′
Дания
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Шмейхель
2
Анкерсен
13
Йоргенсен
6
Кристенсен
17
Ларсен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
8
Дилэйни
15
Васс
12
Дольберг
2 ×
11
Брэйтуэйт
1
Лория
2
Какабадзе
4
Кашиа
8
Григалава
15
Двали
7
Канкава
10
Квеквескири
19
Папунашвили
23
Лобжанидзе
21
Гвилия
14
Лобжанидзе
Грузия
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал автором победного мяча в отборочной встрече Евро-2020 с Грузией (5:1). В 29 последних матчах за национальную команду хавбек "Тоттенхэма" забил 21 гол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Политика
Лукашенко поручил новому главе МВД «встряхнуть» милицию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру внутренних дел Юрию Караеву "встряхнуть" милицию в плане дисциплины сотрудников и уважать обычных людей, сообщило агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Обновлено в 07:41
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Кино
Первый канал анонсировал документальный фильм о Чернобыле
Уже в конце июня на российских телеэкранах выйдет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году.
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Политика
Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность, заявила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль.
Обновлено в 07:47
Политика
Порошенко заявил, что в Донбассе «никакой блокады нет»
Экономической блокады Донбасса нет, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова
Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100
Вылет самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи в расписании значится на 10:45, однако вылет пришлось отложить.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Ургант открестился от ребенка возлюбленной
62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Сербия рассчитывает на помощь России и Китая в закупках вооружения
Белград рассчитывает на помощь России и КНР в вопросе закупок вооружения для самозащиты на случай возможного конфликта на Балканах, но сделает все, чтобы избежать его, заявил глава минобороны Сербии Александр Вулин.
Обновлено в 07:27
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Музыка
Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми
Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено вчера в 11:15
Наука
Российские физики придумали, как улучшить работу коллайдера NICA
Работа физиков-теоретиков позволит настроить систему так, что частицы, порождаемые ускорительной установкой внутри пучка, будут существовать гораздо дольше обычного, передают «РИА Новости» со ссылкой на специалистов Института ядерной физики СО РАН.
Обновлено в 05:54
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08