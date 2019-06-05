Футбол

Эриксен высказался о возможном переходе в «Реал»Газета.Ru 13:13

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен дал оценку своему возможному трансферу в мадридский "Реал", передает "Советский спорт". Он отметил, что пока нет никакой ясности относительно перезода в стан "сливочных".
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Кристиан Эриксен заявил о желании уйти из «Тоттенхэма»

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Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»

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Кристиан Эриксен: «Переход в „Реал“ стал бы для меня новым вызовом»

Матч ТВ05:52

Эриксен: «Переход в „Реал“ был бы шагом вперёд»

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Sport24.ru05:40

Кристиан Эриксен: Переход в «Реал» – это шаг вперед

Советский спорт06:20

Кристиан Эриксен: «Хочу попробовать что-нибудь новое. Переход в „Реал“ стал бы шагом вперед»

Sports.ru05:12
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
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Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

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Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн

Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
Обновлено в 00:40
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За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек

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Обновлено в 14:38
Армия и оружие

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Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
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УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
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Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского

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Армия и оружие

Хитрый фронт. Высадка в Нормандии опоздала на три года

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Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов

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Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал возможность того, что бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри может возглавить "Ювентус".
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Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

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