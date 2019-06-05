Эриксен высказался о возможном переходе в «Реал»Газета.Ru 13:13

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен дал оценку своему возможному трансферу в мадридский "Реал", передает "Советский спорт". Он отметил, что пока нет никакой ясности относительно перезода в стан "сливочных".

Эриксен высказался о возможном переходе в «Реал»

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