Футбол

Эриксен все ближе к переходу в «Реал», игрок ищет жилье в МадридеМатч ТВ 01:44

«Реал» продолжает формировать состав к новому сезону. Одной из приоритетных задач мадридцев в это трансферное окно называется полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен. Как информирует датское издание Fyens, атакующий полузащитник начал поиски жилья в столице Испании.
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Эриксен ищет жильё в Мадриде. Им интересуется «Реал»

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Звезда «Тоттенхэма» ищет дом в Мадриде

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Источник: семья Эриксена ищет дом в Мадриде

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