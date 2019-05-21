Футбол

Эриксен станет игроком «Реала» после финала Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 04:29

Хавбек сборной Дании и "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен вскоре станет игроком мадридского "Реала", утверждает El Chiringuito. 27-летний полузащитник будет представлен в качестве футболиста "королевского" клуба после финала Лиги чемпионов, в котором "шпоры" 1 июня разыграют трофей с "Ливерпулем".
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ

Спорт-Экспресс04:07

Эриксена представят как игрока «Реала» после Лиги чемпионов

Газета.Ru04:57

СМИ: полузащитник «Тоттенхэма» Эриксен перейдет в «Реал»

РИА Новости04:53

СМИ: Эриксен подпишет контракт с «Реалом» после финала ЛЧ

Матч ТВ04:51

Источник, сообщивший о возвращении Зидана, объявил о переходе Эриксена в «Реал»

ProstoProSport04:46

Источник: Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ

Чемпионат04:38

В Испании сообщили, что Эриксен станет игроком «Реала» после финала ЛЧ

Советский спорт05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика

Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 03:11
Общество

В России упростили процедуру установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд

Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Общество

Грудинин попытался перерегистрировать Совхоз им. Ленина

Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин пытается перерегистрировать Совхоз им. Ленина из Подмосковья в Москве, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Щелковский городской суд признал виновным в халатности эксперта Михаила Клейменова, нашедшего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 05:17
Кино

Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрам

На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Пенс: США рассматривают все варианты действий в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон рассматривает «все варианты» действий в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:49
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено вчера в 07:00
Кино

Джордж Мартин рассказал о концовке книжной версии «Игры престолов»

Ранее автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», которые легли в основу культового сериала «Игра престолов», Джордж Мартин заявил, что он огорчен завершением сериала.
Обновлено в 03:34
Политика

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Хоккей

Россия готовится к матчу со Швецией без изменений в составе

Сборная России проводит тренировку перед заключительным матчем группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции.
Обновлено в 05:12
Общество

Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Экономика

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Авто

Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено вчера в 03:55
Политика

В США создадут архив из 350 млрд постов в соцсетях

Военно-морское министерство США намерено создать архив из 350 миллиардов записей пользователей в одной из социальных сетей.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Общество

Мужчины смогут уйти на пенсию раньше

Предполагается, что если мужчина вырастил в одиночку пятерых детей, то он сможет выйти на пенсию в 55 лет (на 10 лет раньше), если четверых - с 61 года, троих - в 62 года.
Обновлено в 03:55
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Баскетбол

«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" в овертайме на выезде обыграл "Портленд" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф со счетом 119:117.
Обновлено в 00:16
Футбол

Полузащитник «Уфы» Сысуев избежал серьезной травмы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что полузащитник команды Дмитрий Сысуев избежал серьезной травмы.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Политика

Поклонская прокомментировала слова Зеленского о Крыме

Обновлено в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное