Футбол
Эриксен станет игроком «Реала» после финала Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 04:29
Хавбек сборной Дании и "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен вскоре станет игроком мадридского "Реала", утверждает El Chiringuito. 27-летний полузащитник будет представлен в качестве футболиста "королевского" клуба после финала Лиги чемпионов, в котором "шпоры" 1 июня разыграют трофей с "Ливерпулем".
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