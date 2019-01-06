Футбол

Эриксен стал лучшим футболистом Дании по итогам 2018 года
Спорт-Экспресс
вчера в 23:12

Лучшим футболистом Дании в 2018 году признан полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен. Для определения лучшего игрока проводилось голосование среди датских тренеров. 26-летний Эриксен в прошлом сезоне в составе "Тоттенхэма" провел 47 матчей, забив 14 мячей.
Спорт-Экспрессвчера в 23:12

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Полузащитник «Тоттенхэма» Эриксен признан лучшим футболистом Дании 2018 года

Sport24.ru01:47

Эриксен — лучший футболист Дании 2018 года

Матч ТВ02:28

Эриксен признан лучшим футболистом Дании по итогам 2018 года

Чемпионат01:47

Эриксен — лучший футболист Дании 2018 года

Sportbox.RU02:28

Эриксен признан лучшим футболистом года в Дании

Soccer.ru00:44

Эриксен стал лучшим футболистом Дании по итогам 2018 года

Спорт-Экспрессвчера в 23:12

Эриксен – лучший футболист Дании по итогам 2018 года

Бомбардир.ру00:17
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