Футбол
Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»Чемпионат 05:36
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен признался, что хотел бы сменить команду и покинуть стан «шпор». Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года, его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала».
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Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали недочеты сериала «Чернобыль»
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Происшествия
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Общество
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Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
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Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына Романа на фотографии, опубликованной в соцсети Instagram.
Обновлено в 08:05
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
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Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Экономика
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Обновлено в 09:29
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Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
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Происшествия
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Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Общество
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии
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Экономика
РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress Russia
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Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
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