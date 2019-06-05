Футбол

Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»Чемпионат 05:36

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен признался, что хотел бы сменить команду и покинуть стан «шпор». Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года, его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала».
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Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»

Sport24.ru05:40

Кристиан Эриксен: Переход в «Реал» – это шаг вперед

Советский спорт06:20

Кристиан Эриксен: «Переход в „Реал“ стал бы для меня новым вызовом»

Матч ТВ05:52

Эриксен: «Переход в „Реал“ был бы шагом вперёд»

Sport.ru08:45

Кристиан Эриксен заявил о желании уйти из «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс07:07

Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»

Чемпионат05:36

Кристиан Эриксен: «Хочу попробовать что-нибудь новое. Переход в „Реал“ стал бы шагом вперед»

Sports.ru05:12
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

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