Футбол
Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»Чемпионат 05:36
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен признался, что хотел бы сменить команду и покинуть стан «шпор». Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года, его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Авто
Объявлена цена на новый кроссовер Haval F7
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Обновлено в 08:17
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Общество
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын.
Обновлено в 08:01
Футбол
Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на должность президента Международной федерации футбола, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 05:44
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Технологии
Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ через сервис во «ВКонтакте»
Как говорится в сообщении сoцсети, благодаря сервису "Результаты ЕГЭ" пользователи смогут настроить уведомления о статусе экзамена или узнать баллы.
Обновлено в 04:58
Хоккей
Швед: хотелось бы, чтобы Тимма остался с «Химками» на следующий сезон
Хотелось бы, чтобы он остался с нами на следующий сезон.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
Медведев назвал условие сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину возможно, если новые власти этой страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.
Обновлено в 08:21
Культура
«Россия 24» решила разоблачить ошибки «Чернобыля», но ошиблась сама
Авторы программы о неточностях в сериале "Чернобыль", вышедшей на телеканале "Россия 24", допустили фактическую ошибку.
Обновлено в 06:34
Интернет
Эксперты нашли новую опасную уязвимость в Windows
Под угрозу попали некоторые версии Windows 10. Эксперты присвоили уязвимости код CVE-2019-9510, пишет Lenta.
Обновлено в 08:08
Космос
В Китае стартовала вторая выставка навигационных решений для системы BeiDou
Вторая Китайская (Нанкинская) выставка решений для спутниковых навигационных систем BeiDou привлечет порядка 200 участников и 5000 посетителей, отметили её организаторы.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности
За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Политика
Путин сменил главу Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Выразив соболезнования погибшим, Зеленский обратился к руководству России и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе», тем самым косвенно обвинив Москву в случившемся.
Обновлено в 05:05
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Гаджеты
Графические процессоры NVIDIA Ampere по 7-нм технологии будет выпускать Samsung
Попытки сотрудничать с Samsung компания NVIDIA уже предпринимала в рамках 14-нм технологии — южнокорейский подрядчик выпускал для неё графический процессор GP108 с архитектурой Pascal, который стал основой для бюджетных видеокарт GeForce GT 1030.
Обновлено в 07:45
Политика
Сотни тысяч людей в Чехии требуют отставки премьера
Состояние Андрея Бабиша, в прошлом предпринимателя, превышает 2 с половиной миллиарда долларов; он в числе богатейших людей Чехии.
Обновлено в 07:32