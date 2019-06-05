Футбол

Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»Чемпионат 05:36

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен признался, что хотел бы сменить команду и покинуть стан «шпор». Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года, его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кристиан Эриксен заявил о желании уйти из «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс07:07

Кристиан Эриксен: Переход в «Реал» – это шаг вперед

Советский спорт06:20

Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»

Чемпионат05:36

Кристиан Эриксен: «Переход в „Реал“ стал бы для меня новым вызовом»

Матч ТВ05:52

Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»

Sport24.ru05:40

Кристиан Эриксен объявил, что хочет покинуть «Тоттенхэм»

РИА Новости05:53

Кристиан Эриксен: «Хочу попробовать что-нибудь новое. Переход в „Реал“ стал бы шагом вперед»

Sports.ru05:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Авто

Объявлена цена на новый кроссовер Haval F7

Обновлено в 06:31
Политика

Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Обновлено в 08:17
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Общество

Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения

Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Политика

Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»

Обновлено в 05:50
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Крыша административного здания загорелась на 200 «квадратах» в Москве

Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын.
Обновлено в 08:01
Футбол

Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на должность президента Международной федерации футбола, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 05:44
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 15:04
Политика

Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского

Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Технологии

Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ через сервис во «ВКонтакте»

Как говорится в сообщении сoцсети, благодаря сервису "Результаты ЕГЭ" пользователи смогут настроить уведомления о статусе экзамена или узнать баллы.
Обновлено в 04:58
Хоккей

Швед: хотелось бы, чтобы Тимма остался с «Химками» на следующий сезон

Хотелось бы, чтобы он остался с нами на следующий сезон.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ТЦ Columbus в Москве

Обновлено в 07:46
Политика

Медведев назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину возможно, если новые власти этой страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.
Обновлено в 08:21
Культура

«Россия 24» решила разоблачить ошибки «Чернобыля», но ошиблась сама

Авторы программы о неточностях в сериале "Чернобыль", вышедшей на телеканале "Россия 24", допустили фактическую ошибку.
Обновлено в 06:34
Интернет

Эксперты нашли новую опасную уязвимость в Windows

Под угрозу попали некоторые версии Windows 10. Эксперты присвоили уязвимости код CVE-2019-9510, пишет Lenta.
Обновлено в 08:08
Космос

В Китае стартовала вторая выставка навигационных решений для системы BeiDou

Вторая Китайская (Нанкинская) выставка решений для спутниковых навигационных систем BeiDou привлечет порядка 200 участников и 5000 посетителей, отметили её организаторы.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности

За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Политика

Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Выразив соболезнования погибшим, Зеленский обратился к руководству России и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе», тем самым косвенно обвинив Москву в случившемся.
Обновлено в 05:05
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Обновлено в 05:51
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Гаджеты

Графические процессоры NVIDIA Ampere по 7-нм технологии будет выпускать Samsung

Попытки сотрудничать с Samsung компания NVIDIA уже предпринимала в рамках 14-нм технологии — южнокорейский подрядчик выпускал для неё графический процессор GP108 с архитектурой Pascal, который стал основой для бюджетных видеокарт GeForce GT 1030.
Обновлено в 07:45
Политика

Сотни тысяч людей в Чехии требуют отставки премьера

Состояние Андрея Бабиша, в прошлом предпринимателя, превышает 2 с половиной миллиарда долларов; он в числе богатейших людей Чехии.
Обновлено в 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное