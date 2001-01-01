Футбол
Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»Sportbox.RU 09:18
Датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен провел переговоры с представителями мадридского «Реала». По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
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Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
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Обновлено вчера в 19:53
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В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова
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Обновлено в 07:00
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
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Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
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Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.
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Происшествия
В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости
Обновлено в 08:37
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В Крыму предложили открыть клубы друзей в США и Великобритании
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Сегодня ночью ВВС США впервые применили истребители F-35 в Ираке, для нанесения ударов по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Обновлено в 06:23
Хоккей
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Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.
Обновлено в 08:30
Общество
Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ
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Игры
Утечка: в мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29