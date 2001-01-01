Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»Sportbox.RU 09:18

Датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен провел переговоры с представителями мадридского «Реала». По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.

Космос В Сети появилась первая в мире «фотография бога» Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.

Происшествия Активистке сломали руку при задержании на Первомае Активистке Надежде Бариновой сломали руку при задержании во время первомайской демонстрации в Петербурге, об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Происшествия В Ингушетии депутат украл невесту Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться.

Культура В Киеве умер создатель герба украинской столицы Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.

Общество В Новосибирске прошла «Монстрация» Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.

Транспорт В России появились новые дорожные знаки С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Футбол В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Авто Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.

Политика В Крыму предложили открыть клубы друзей в США и Великобритании Директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн выступил с инициативой создания клубов друзей Крыма в США и Великобритании.

Армия и оружие США впервые применили F-35 против ИГИЛ Сегодня ночью ВВС США впервые применили истребители F-35 в Ираке, для нанесения ударов по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Хоккей Швеция — Россия 2:1 (2-й период) Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.

Общество Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ.

Игры Утечка: в мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked Некоторые пользователи PS4 сообщают, что в разделе PlayStation Plus появилась подборка проектов на май — официально её должны представить сегодня вечером.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Авто Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.