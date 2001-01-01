Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»Sportbox.RU 09:18

Датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен провел переговоры с представителями мадридского «Реала». По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
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Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Матч ТВ09:18

СМИ: Эриксен согласовал контракт с «Реалом»

Спорт-Экспресс09:18

AS: Эриксен договорился о контракте с «Реалом». Датчанин будет зарабатывать более 4 миллиона в год

Бомбардир.ру08:15

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«Реал» согласовал контракт с лидером «Тоттенхэма»

Sport.ru09:13

Эриксен согласовал условия контракта с «Реалом»

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