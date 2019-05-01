Футбол
Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»Матч ТВ вчера в 09:18
Датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен провел переговоры с представителями мадридского «Реала». По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
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AS: Эриксен договорился о контракте с «Реалом». Датчанин будет зарабатывать более 4 миллионов в год
Бомбардир.рувчера в 08:15
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В британских креветках обнаружили кокаин
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