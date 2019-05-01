Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»Матч ТВ 09:18

Датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен провел переговоры с представителями мадридского «Реала». По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хавбек «Тоттенхэма» Эриксен согласился перейти в «Реал»

Sport24.ru10:45

«Реал» согласовал контракт с лидером «Тоттенхэма»

Sport.ru09:13

СМИ: Эриксен согласовал контракт с «Реалом»

Спорт-Экспресс09:18

Эриксен согласовал условия контракта с «Реалом»

Чемпионат08:53

«Реал» достиг договоренности с Эриксеном

Soccer.ru08:10

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Матч ТВ09:18

AS: Эриксен договорился о контракте с «Реалом». Датчанин будет зарабатывать более 4 миллиона в год

Бомбардир.ру08:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Кино

Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня

Обновлено в 08:38
Происшествия

На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции

Обновлено в 11:35
Спорт

16-летняя Загитова показала, как водит машину

16-летняя спортсменка управляет внедорожником в сельской местности.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Общество

Король Таиланда объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхида Вачиралонгкорн.
Обновлено в 09:23
Политика

Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России

Для самого же Гэгнона очевидно: если большинство крымчан проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, то к их мнению необходимо прислушиваться.
Обновлено в 10:06
Футбол

Джейми Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду»

Бывший защитник «Ливерпуля», эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Обновлено в 13:18
Политика

Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.
Обновлено в 13:24
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Семь кораблей НАТО вошли в Балтику

Обновлено в 13:59
Хоккей

Илья Воробьев: «Шведы преподали нам хороший урок»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Швеции (4:6) в матче первого тура заключительного этапа Еврохоккейтура.
Обновлено в 12:34
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Политика

Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США

Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку

Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 14:11
Политика

Клинцевич предсказал Резнику конец политической карьеры

Политическая карьера депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника завершится, если появится подтверждение тому, что он употребляет наркотические препараты.
Обновлено в 14:02
Кино

Барак и Мишель Обама представили список проектов для Netflix

Производственная компания Higher Ground Productions, принадлежащая бывшему президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, представила первоначальный список проектов в партнёрстве с Netflix.
Обновлено в 04:43
Общество

Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции

Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 09:08
Космос

На авиасалоне в Ле-Бурже представят макет российской лунной базы

Россия впервые представит макет национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2019», следует из документации «Роскосмоса» на сайте госзакупок.
Обновлено в 04:49
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Футбол

Британский миллиардер не отрицает возможность покупки «Челси»

Британский бизнесмен Джим Ратклифф не исключил возможность приобретения «Челси» у россиянина Романа Абрамовича.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Музыка

Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное