Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен готовится к переезду в Мадрид. По информации датского издания Fyens, хавбек уже начал подыскивать себе дом в столице Испании. Ранее сообщалось, что Эриксеном активно интересуется мадридский "Реал" и сам игрок открыт к переходу.

Эриксен подыскивает себе дом в Мадриде

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