Эриксен ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал»RT на русском 10:08

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал информацию о своём возможном трансфере в мадридский «Реал». «Что касается информации о переходе в «Реал», несомненно, это был бы шаг вперёд, это стало бы новым вызовом для меня», — приводит слова Эриксена Ekstra Bladet.

Эриксен ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал»

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