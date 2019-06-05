Футбол
Эриксен ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал»RT на русском 10:08
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал информацию о своём возможном трансфере в мадридский «Реал». «Что касается информации о переходе в «Реал», несомненно, это был бы шаг вперёд, это стало бы новым вызовом для меня», — приводит слова Эриксена Ekstra Bladet.
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Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
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Россия и Китай выступают против валютного шантажа на международном рынке
Россия и Китай выступают против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве.
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Названа причина крушения самолета Качиньского
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Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
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Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
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Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
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Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
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Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами F-35
Конгресс США намерен запретить прием на вооружение второго авианосца класса Gerald R. Ford в случае, если не будет решена проблема с запуском истребителей F-35С - они должны составить основу авиакрыла корабля.
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Игры
В Steam с 97% скидкой продают Borderlands: The Handsome Collection
Пока Sony раздаёт подписчикам PS Plus сборник Borderlands: The Handsome Collection бесплатно, в Steam его можно купить с беспрецедентной скидкой в 97% — за 168 рублей (обычная цена — 6365 рублей).
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Общество
Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне
Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
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Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
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Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
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Общество
Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал еще троих участников акций против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:26
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Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США
Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
Обновлено в 12:45
Политика
Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии
Лидеры западных стран — участников антигитлеровской коалиции почтили в Портсмуте память воинов, погибших 6 июня 1944 года при высадке в Нормандии, передаёт SkyNews.
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Армия и оружие
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Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат
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Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
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Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
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