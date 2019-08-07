Футбол

Эриксен открыт к переговорам с «Манчестер Юнайтед»ProstoProSport вчера в 17:35

У Эриксена был вариант с «Реалом», который для него был более предпочтителен. Однако интерес мадридцев на данный момент утих и Эриксен открыт к переговорам с клубом из Манчестера, так как вариантов с продолжением карьеры становится меньше.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эриксена за 65 миллионов фунтов - «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Тоттенхэмом»

ODDS.ru06:37

«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с Эриксеном

Спорт-Экспресс05:02

Эриксен открыт к переговорам с «Манчестер Юнайтед»

ProstoProSportвчера в 17:35

Хавбек «Тоттенхэма» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 23:15

Эриксен открыт для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Чемпионатвчера в 20:05

СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Эриксен открыт для переговоров с МЮ

RT на русском02:20

Эриксен готов вести переговоры с «МЮ»

Sports.ruвчера в 15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Политика

Путин пошутил о пожарах перед пострадавшими от наводнения сибиряками

Обновлено в 06:40
Общество

Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Обновлено в 06:52
Политика

Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России

Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Политика

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Гаджеты

Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой

48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Политика

Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией

Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 09:37
Энергетика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель

Нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 4 января на эскалации торгового конфликта США и КНР, а также в ожидании статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:15
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Face, Icepeak и «Кровосток» выступят на митинге 10 августа, несмотря на запрет мэрии

Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО

Обновлено в 09:06
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Общество

Федеральная кадастровая палата разъяснила поправки о «дачной амнистии»

Эксперты разъяснили, что, если ранее действие "дачной амнистии" затрагивало и объекты недвижимости, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства, то сейчас поправки касаются только тех объектов, которые построены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
Обновлено в 09:45
Футбол

СМИ сообщили о желании английского клуба купить Чалова за €25 млн

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке Чалова за €15 млн.
Обновлено в 09:55
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Экономика

Moody’s оценило негативный эффект для России от новых санкций США

В краткосрочной перспективе новые санкции Соединённых Штатов, которые Вашингтон намерен ввести против России по «делу Скрипалей» в отношении суверенного долга страны, не окажут значительного влияния ввиду очень низких потребностей РФ в финансировании.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Власти ДНР: украинская армия готовится к атаке под Мариуполем

Обновлено в 00:00
Общество

Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Украинский Генштаб озвучил потери ВСУ с начала перемирия в Донбассе

Шесть военных Вооруженных сил Украины погибли, девять ранены с начала перемирия в Донбассе, установленного 21 июля.
Обновлено в 06:13
Политика

"Ты дошел до края, верховный!" Отец морпеха ВСУ требует от Зеленского встать на колени

Обновлено в 08:55
Политика

В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма

Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 11:03
Кино

Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Биллу Клинтону

Обновлено в 08:37
Наука

Неожиданный способ борьбы с вороватыми чайками нашли ученые

Опыт показал, что только девятнадцать из семидесяти четырех серебристых чаек решаются воровать еду у людей, которые пристально смотрят на них.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу

Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Здоровье

Телеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета

Обновлено в 08:40
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Общество

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное