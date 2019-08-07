Футбол
Эриксен открыт к переговорам с «Манчестер Юнайтед»ProstoProSport вчера в 17:35
У Эриксена был вариант с «Реалом», который для него был более предпочтителен. Однако интерес мадридцев на данный момент утих и Эриксен открыт к переговорам с клубом из Манчестера, так как вариантов с продолжением карьеры становится меньше.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 06:52
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой
48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Политика
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией
Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
Обновлено в 10:11
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 09:37
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель
Нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 4 января на эскалации торгового конфликта США и КНР, а также в ожидании статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:15
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Face, Icepeak и «Кровосток» выступят на митинге 10 августа, несмотря на запрет мэрии
Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.
Обновлено в 09:43
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца
Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Общество
Федеральная кадастровая палата разъяснила поправки о «дачной амнистии»
Эксперты разъяснили, что, если ранее действие "дачной амнистии" затрагивало и объекты недвижимости, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства, то сейчас поправки касаются только тех объектов, которые построены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
Обновлено в 09:45
Футбол
СМИ сообщили о желании английского клуба купить Чалова за €25 млн
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке Чалова за €15 млн.
Обновлено в 09:55
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Экономика
Moody’s оценило негативный эффект для России от новых санкций США
В краткосрочной перспективе новые санкции Соединённых Штатов, которые Вашингтон намерен ввести против России по «делу Скрипалей» в отношении суверенного долга страны, не окажут значительного влияния ввиду очень низких потребностей РФ в финансировании.
Обновлено в 08:13
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Украинский Генштаб озвучил потери ВСУ с начала перемирия в Донбассе
Шесть военных Вооруженных сил Украины погибли, девять ранены с начала перемирия в Донбассе, установленного 21 июля.
Обновлено в 06:13
Политика
"Ты дошел до края, верховный!" Отец морпеха ВСУ требует от Зеленского встать на колени
Обновлено в 08:55
Политика
В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма
Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 11:03
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Биллу Клинтону
Обновлено в 08:37
Наука
Неожиданный способ борьбы с вороватыми чайками нашли ученые
Опыт показал, что только девятнадцать из семидесяти четырех серебристых чаек решаются воровать еду у людей, которые пристально смотрят на них.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35