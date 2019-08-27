Полузащитник английского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен останется в составе "шпор" на ближайший сезон.

Эриксен останется в «Тоттенхэме» до следующего сезона

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Происшествия ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.

Политика Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.

Общество В России штрафы за нарушение ПДД могут разрешить обжаловать онлайн Минкомсвязи планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) через единый портал госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина.

Политика Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».

Политика Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства 27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Политика Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Происшествия Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля.

Политика В российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, по словам которого, ему якобы отказали в выдаче визы РФ.

Музыка Хайди Клум появилась на MTV Video Music Awards в рисковом мини Заметили на премии и супермоделей Беллу и Джиджи Хадид. Тейлор Свифт в удлиненном цветном пиджаке в стиле Versace и Карди Би.

Транспорт Минтранс предложил субсидировать перевозки из «Жуковского» в ДФО "Со своей стороны мы подготовили ряд поправок к дальневосточной программе субсидирования и предлагаем значительно расширить перечень субсидированных маршрутов, в частности, из аэропорта "Жуковский" в ДФО.

Армия и оружие ВСУ обстреляли село Коминтерново Было совершено 20 выстрелов из танков. ВСУ вели обстрел территории ДНР со своих позиций в районе села Талаковка.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Происшествия Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8 Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.

Технологии В сеть утекли персональные данные сотрудников РЖД В разделе подробной информации хакеры разместили надпись «Спасибо ОАО РЖД за предоставленную информацию, путем бережного обращения с персональными данными своих сотрудников».

Политика Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны — члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.

Футбол «ПСЖ» хочет включить в сделку по Неймару вингера «Реала» Винисиуса Испанское издание AS утверждает, что представители «ПСЖ» и «Реала» ведут активные переговоры о переходе форварда французского клуба Неймара.

Армия и оружие Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".

Здоровье Гражданка США специально приехала рожать в Кемерово Врач-акушер-гинеколог Наталья Силиванова, которая вела послеродовой период жительницы США отметила, что за 40-летний стаж работы это не первый случай, когда в кемеровский роддом специально приезжают беременные женщины из других стран.

Авто «Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Спорт Драчев: Посмотрим, придут ли биатлонисты на заседание с СБР Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился ожиданиями от грядущего заседания с биатлонистами сборной России по поводу контрактов с СБР.

Культура Петру Мамонову сделали операцию Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.