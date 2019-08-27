Как сообщает Daily Mail, полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен этим летом не покинет клуб. Несмотря на то, что футболист хотел покинуть команду, предложений от других клубов так и не поступило.

Эриксен не покинет «Тоттенхэм» этим летом

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