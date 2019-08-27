Футбол
LiveSport.ruЭриксен не покинет «Тоттенхэм» этим летом
Как сообщает Daily Mail, полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен этим летом не покинет клуб. Несмотря на то, что футболист хотел покинуть команду, предложений от других клубов так и не поступило.
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Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
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Huawei может установить российскую ОС «Аврору» на свои планшеты
Как рассказали агентству Reuters, на первом этапе планируют до 1 августа 2020 года «Аврору» установить на 360 тыс. планшетов Huawei.
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Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Армия и оружие
США развернули в Британии три бомбардировщика В-2А Spirit
На британскую авиабазу Фейрфорд в 2:30 по московскому времени 27 августа 2019 года прибыли три американских стратегических бомбардировщика В-2А Spirit.
ИА REX 05:33
Политика
Вступает в силу новый пакет антироссийских санкций США
Второй пакет санкций США по "делу Скрипалей" против России вступает в силу в понедельник, 26 августа, после публикации этого документа в электронной базе Федерального реестра.
Life.ru 25 августа в 17:53
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Армия и оружие
Начался второй этап поставки С-400 в Турцию
Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.
РИА Новости 06:20
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия
Суд разрешил активисту Бекирову выйти из СИЗО
Суд в Симферополе изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему БЕКИРОВУ, который обвиняется в незаконной перевозке оружия и боеприпасов.
Аргументы неделi. Крым 06:29
Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
ТВ Центр вчера в 06:47
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Политика
Меркель сообщила, что саммит «нормандского формата» пройдет в Париже
Саммит «нормандского формата» (ФРГ, Франция, РФ и Украина) состоится в Париже, сообщила на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Аргументы и Факты 25 августа в 13:16
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
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ТАСС 04:22
Происшествия
BBC: подполковник ФСБ из расследования Голунова ушел в «Газпром»
Ранее РБК со ссылкой на близких к ФСБ собеседников сообщил, что Медоев покинул свою должность в ФСБ около месяца назад.
Право.ру вчера в 13:26
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Происшествия
Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть
В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель компании.
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Минувшей ночью Blizzard открыла серверы с классической версией World of Wacraft — в почти такой же вариацией, какой она была 15 лет назад.
Мир фантастики 03:41
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
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На МАКС-2019 впервые показали космический ядерный буксир
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Московский Комсомолец 05:20
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Технологии
В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом
Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.
Актуальные Новости вчера в 14:02
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Представлен вертолет с салоном Aurus
На авиашоу «МАКС» прошёл дебют вертолёта «Ансат», который обзавёлся люксовым салоном, выполненным по мотивам машин российской марки Aurus.
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