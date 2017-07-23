Футбол

Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в АнглииЧемпионат 17:30

Сегодня „Тоттенхэм“ показал большую самоотдачу и преданность. Моура — человек, благодаря которому мы добились победы, он заслуживает самых добрых слов. Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
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Кристиан Эриксен: «Пришлось больше сражаться и играть душой, чем думать о тактике»

Спорт-Экспресс21:26

Кристиан Эриксен: «Надеюсь, в Англии установят статую Лукаса»

Sports.ru17:58

Игрок «Тоттенхэма» Эриксен предложил установить Моуре памятник

RT на русском17:45

Эриксен: «Надеюсь, Моуре поставят памятник в Англии»

Sport24.ru17:35

Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии

Чемпионат17:30

Эриксен: «Надеюсь, Моуре поставят памятник в Англии»

Sport.ru18:14

Кристиан Эриксен: «Это был невероятный матч. Мне жаль „Аякс“»

Матч ТВ17:52
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Происшествия

Зелёная дача в Шуваловском парке полыхала три часа

Обновлено в 17:31
Технологии

В WhatsApp появится платежный сервис

Компания рассчитывает, что услугами платежного сервиса WhatsApp в первую очередь будут пользоваться жители тех стран, где приложение наиболее популярно.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Спорт

Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 10:39
Игры

Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая

Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Футбол

Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО

Обновлено в 10:38
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Сирийские боевики дважды атаковали российскую авиабазу Хмеймим

По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктора Купчишина, террористы дважды за день обстреляли авиабазу из района населенного пункта Завия, расположенного в восточном направлении, в зоне деэскалации «Идлиб», передает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:27
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Кит-шпион вернул упавший в море iPhone

Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено в 22:18
Общество

Парад в честь Дня Победы начался в Чите

Военный парад, посвящённый 74-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Ленина в Чите.
Обновлено в 20:51
Происшествия

В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки

Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Авто

Китай начнет экспорт подержанных автомобилей

Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Обновлено в 22:30
Политика

Россия отправит ракету на Марс в обход Китая

Россия отправит на Марс ракету "Протон-М" по специальной траектории в обход Китая.
Обновлено в 21:02
Кино

Арья и Пёс стали героями приключенческой комедии

Поклонник сериала "Игра престолов" выпустил собственный трейлер несуществующей приключенческой комедии под названием "Арья и Пёс" ("Arya and The Hound").
Обновлено в 20:23
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить лишь одного министра

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что из нынешнего правительства при новом президенте Украины необходимо оставить лишь действующего главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца

Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено в 09:19
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Шоу-бизнес

Таисия Повалий резко помолодела в новом образе

Большинство песен, которые войдут в новый альбом, если не все, записываются на украинском языке.
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Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
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Музыка

Музыкальный критик усомнился в шансах Лазарева на победу в Евровидении

По мнению критика, Лазарев может с трудом пробиться в пятерку лидеров, поскольку его песня Scream недостаточно эпатажна для европейской аудитории, привыкшей к провокациям и нестандартному посылу.
Обновлено в 21:10
Происшествия

В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек

В результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили 14 человек, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на компанию Saipem, арендующую судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".
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Погибшие при сходе лавины на Алтае были опытными туристами

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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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