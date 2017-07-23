Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в АнглииЧемпионат 17:30

Сегодня „Тоттенхэм“ показал большую самоотдачу и преданность. Моура — человек, благодаря которому мы добились победы, он заслуживает самых добрых слов. Надеюсь, ему установят памятник в Англии.

Технологии В WhatsApp появится платежный сервис Компания рассчитывает, что услугами платежного сервиса WhatsApp в первую очередь будут пользоваться жители тех стран, где приложение наиболее популярно.

Происшествия В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100 Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Политика Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк» Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».

Игры Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.

Происшествия Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100 Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.

Армия и оружие Сирийские боевики дважды атаковали российскую авиабазу Хмеймим По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктора Купчишина, террористы дважды за день обстреляли авиабазу из района населенного пункта Завия, расположенного в восточном направлении, в зоне деэскалации «Идлиб», передает ТАСС.

Музыка Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.

Происшествия Кит-шпион вернул упавший в море iPhone Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.

Общество Парад в честь Дня Победы начался в Чите Военный парад, посвящённый 74-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Ленина в Чите.

Происшествия В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.

Авто Китай начнет экспорт подержанных автомобилей Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.

Культура Скончался композитор Евгений Крылатов В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Политика Россия отправит ракету на Марс в обход Китая Россия отправит на Марс ракету "Протон-М" по специальной траектории в обход Китая.

Кино Арья и Пёс стали героями приключенческой комедии Поклонник сериала "Игра престолов" выпустил собственный трейлер несуществующей приключенческой комедии под названием "Арья и Пёс" ("Arya and The Hound").

Политика Коломойский посоветовал Зеленскому оставить лишь одного министра Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что из нынешнего правительства при новом президенте Украины необходимо оставить лишь действующего главу МВД Арсена Авакова.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Шоу-бизнес Таисия Повалий резко помолодела в новом образе Большинство песен, которые войдут в новый альбом, если не все, записываются на украинском языке.

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.

Музыка Музыкальный критик усомнился в шансах Лазарева на победу в Евровидении По мнению критика, Лазарев может с трудом пробиться в пятерку лидеров, поскольку его песня Scream недостаточно эпатажна для европейской аудитории, привыкшей к провокациям и нестандартному посылу.

Происшествия В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек В результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили 14 человек, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на компанию Saipem, арендующую судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".