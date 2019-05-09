Футбол

Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в АнглииЧемпионат 17:30

Сегодня „Тоттенхэм“ показал большую самоотдачу и преданность. Моура — человек, благодаря которому мы добились победы, он заслуживает самых добрых слов. Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
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Кристиан Эриксен: «Это был невероятный матч. Мне жаль „Аякс“»

Матч ТВ17:52

Эриксен: «Надеюсь, Моуре поставят памятник в Англии»

Soccer.ru17:23

Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии

Чемпионат17:30

Эриксен: «Надеюсь, Моуре поставят памятник в Англии»

Sport24.ru17:35

Кристиан Эриксен: «Надеюсь, что Лукасу поставят памятник в Англии после этого»

Спорт-Экспресс18:05

Кристиан Эриксен: «Надеюсь, в Англии установят статую Лукаса»

Sports.ru17:58

Эриксен – о хет-трике Моуры: «Надеюсь, Лукасу поставят статую»

Бомбардир.ру17:26
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В Норвегии оправдали российского «шпиона»

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Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
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Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G

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