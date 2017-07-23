Футбол
Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в АнглииЧемпионат 17:30
Сегодня „Тоттенхэм“ показал большую самоотдачу и преданность. Моура — человек, благодаря которому мы добились победы, он заслуживает самых добрых слов. Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
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Авто
Китай начнет экспорт подержанных автомобилей
Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке
Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено в 02:19
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Политика
Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»
Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
Обновлено в 20:55
Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено в 13:36
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
Мадуро избавился от десятков военных из-за попытки госпереворота
Венесуэльский президент Николас Мадуро решил уволить 55 военных из армии страны из-за их причастности к попытке госпереворота.
Обновлено в 18:32
Экономика
ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»
Производитель стальных труб ТМК откладывает SPO своей румынской компании TMK-Artrom, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже.
Обновлено в 20:23
Общество
Режим ЧС ввели в Баяндаевском и Иркутском районах из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Баяндаевском и Иркутском районах из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщили ИА «ИрСити» 8 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Сахалин первым встретил День Победы
Празднования в честь Дня Победы начались на острове Сахалин на востоке России.
Обновлено в 20:40
Общество
«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»
Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено в 12:46
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить лишь одного министра
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что из нынешнего правительства при новом президенте Украины необходимо оставить лишь действующего главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы
Обновлено в 08:08
Авто
Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva
Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара
Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.
Обновлено в 19:15
Политика
Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка
Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой метод кнута.
Обновлено в 21:12
Игры
Утечка: новый Ghost Recon называется Breakpoint — он выйдет 7 октября
Если Breakpoint действительно выйдет 4 октября, то, возможно, Watch Dogs 3 «переедет» на первый квартал 2020 года.
Обновлено в 20:00
Музыка
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Наука
Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей
Обновлено в 11:27
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Футбол
ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо
Решение о продаже 26-летнего хавбека утвердит совет директоров клуба, сообщает ESPN.
Обновлено в 16:50
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Общество
До 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве 8 мая
Обновлено в 04:14