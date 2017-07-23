Футбол

Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в АнглииЧемпионат 17:30

Сегодня „Тоттенхэм“ показал большую самоотдачу и преданность. Моура — человек, благодаря которому мы добились победы, он заслуживает самых добрых слов. Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
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