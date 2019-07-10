Футбол
Эриксен может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»Sportbox.RU 04:43
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен является главным претендентом на место Поля Погба в «Манчестер Юнайтед», если он все-таки уйдет из клуба. Эриксен заявил о своем желании покинуть «Тоттенхэм» в начале лета, но футболист так и не получил официальных предложений.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
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Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
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Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.
Обновлено в 11:13
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Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
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Обновлено в 10:29
Экономика
Глава Disney в России станет старшим вице-президентом Сбербанка
Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан с сентября станет старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций, говорится в сообщении на сайте организации.
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Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованного в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел
Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".
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Меркель в третий раз затрясло на публике
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«Удинезе» объявил о подписании контракта с Бекао
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Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы
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Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
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Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Здоровье
Оренбуржцы смогут проконсультироваться с ведущими врачами региона онлайн
Областной центр медицинской профилактики в Оренбурге запустил онлайн-программу "Поговорите с доктором", которая позволит жителям Оренбуржья напрямую задать вопросы ведущим медикам региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
Обновлено в 07:56
Культура
Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко
Обновлено в 12:02
Футбол
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара
37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей
Как сообщила пресс-службы губернатора области, глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Сергею Наумову оперативно провести проверку детских оздоровительных учреждений региона после инцидента в лагере имени Гагарина.
Обновлено в 12:37
Общество
В РПЦ придумали правила общения с анимешниками и веганами
«Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры» опубликованы на официальном сайте Московского патриархата.
Обновлено в 10:24
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Политика
Пушков отреагировал на заявление гендиректора «Рустави 2»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии о сохранении поставок вина и минеральной воды в Россию.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву
Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Энергетика
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее.
Обновлено в 02:12
Политика
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Политика
Вильнюс собирается заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению (ЛКРТВ, LRTK) постановила запретить доступ к сайту новостного агентства Sputnik Литва из-за якобы нарушения авторского права, сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 09:00
Футбол
Воспитанник «Локомотива» продолжит карьеру в «Ростове»
Соглашение 20-летнего форварда с "Ростовом" рассчитано на четыре года. Долгов является воспитанником "Локомотива".
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
В документе сказано, что судья «дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии», и постановил, что он «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса».
Обновлено в 08:25
Происшествия
Число подозреваемых в деле разбойников из ФСБ возросло до 15
В громком деле московских сотрудников ФСБ, арестованных по обвинению в серии разбойных нападений, количество подозреваемых увеличилось до 15.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено вчера в 21:14