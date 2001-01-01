Футбол
Эриксен может заменить Модрича в «Реале»Евро-футбол.ру 13:28
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может пополнить ряды мадридского "Реала". По сведениям AS, 27-летний игрок может заменить в составе "сливочных" Луку Модрича, игра которого не устраивает главного тренера команды Зинедина Зидана.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
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