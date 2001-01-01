Эриксен может заменить Модрича в «Реале»Евро-футбол.ру 13:28

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может пополнить ряды мадридского "Реала". По сведениям AS, 27-летний игрок может заменить в составе "сливочных" Луку Модрича, игра которого не устраивает главного тренера команды Зинедина Зидана.

Эриксен может заменить Модрича в «Реале»

Футбол Агент рассказал о возможном уходе Чалова из ЦСКА Шандор Варга, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, рассказал о будущем своего клиента, передает Sport24.

Политика Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.

Политика Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».

Транспорт С 2030 года в Амстердам собираются пускать только электромобили Власти города хотят сделать его столицей чистого транспорта С 2030 года по Амстердаму будут ездить только электромобили, остальным видам транспорта въезд в город хотят закрыть, пишет портал Dutchnews со ссылкой на план городских властей.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Космос Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщается на странице компании Илона Маска SpaceX в Twitter.

Финансы Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.

ЖКХ Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.

Шоу-бизнес Александра Стриженова попала в ДТП с детьми Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.

Здоровье Товары взвесят по ГОСТу В России утверждены два новых ГОСТа, которые позволят контролировать вес и объем фасованных товаров, рассказал "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.

Авто «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.

Шоу-бизнес Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.

Шоу-бизнес Яббаров из шоу «Дом-2» лишил денег маленького сына Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье, поэтому на эти деньги запишет альбом.