Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Эриксен: хотелось бы, чтобы в моём резюме была победа в Лиге чемпионов

Политика Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17 Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Политика Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Происшествия Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.

Технологии «Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.

Наука Подтверждена самая смелая теория Стивена Хокинга Одна из самых смелых теорий Стивена Хокинга предполагает, что не вся материя, которая приближается к черной дыре, попадает в нее.

Гаджеты Специальный смартфон для детей выпустил российский бренд INOI Российская компания INOI объявила о старте продаж нового смартфона для детей kPhone, который оснащен специальными приложениями для контроля и обучения.

Игры Microsoft покажет 14 игр от внутренних студий на E3 Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал, что компания покажет 14 игр от внутренних студий на конференции E3.

Общество Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.

Общество Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.

Авто Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Экономика Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.

Общество Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.

Наука Окаменелости 259 вымерших рыб оказались единым косяком Лишь две из 259 рыб оказались расположены достаточно далеко от остальной стаи, их ученые исключили из моделирования.

Происшествия МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Спорт Фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры в 17 лет Российская фигуристка Полина Цурская объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 17 лет.

Экономика В Счетной палате рассказали, сколько пенсионер может потратить в день Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Происшествия В результате массового ДТП на Полевском тракте загорелся автомобиль 31 мая в утреннее время суток на 12-м км Полевского тракта произошло массовое ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.

Политика Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.

Космос Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.

Политика ВЦИОМ по просьбе Кремля объяснил падение рейтинга доверия Путину Федоров связал падение рейтинга доверия Путину с неверием россиян в то, что их жизнь станет лучше.

Армия и оружие Противолодочные корабли проекта «Удалой» станут ударными Большие противолодочные корабли проекта 1155 «Удалой» проходят модернизацию, которая должна быть завершена до конца 2019 года.