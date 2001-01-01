Футбол

Эриксен: хотелось бы, чтобы в моём резюме была победа в Лиге чемпионовЧемпионат 20:27

Тоттенхэм — Ливерпуль
1 июня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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Эриксен: хотелось бы, чтобы в моём резюме была победа в Лиге чемпионов

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