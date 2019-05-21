Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧSport.ru 05:58

Ожидается, что полузащитник будет представлен в качестве игрока испанского клуба после финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем". В текущем сезоне Эриксен провёл 35 матчей в АПЛ, забил 8 голов и 12 раз ассистировал партнёрам по команде.

Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ

Происшествия МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Шоу-бизнес Эль Фаннинг упала в обморок на вечере звёзд в Каннах Актрисе Эль Фаннинг стало плохо во время ужина Chopard Trophee в Каннах. Как сообщает Variety, ей потребовалась помощь медиков.

Игры Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4 Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.

Политика Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.

Происшествия Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.

Авто Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» появились в продаже Легендарные грузовики ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства в 1999 году, выставили на продажу за 700 тысяч рублей.

Культура В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь» В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».

Шоу-бизнес Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах из-за проблем со зрением Телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию, о чем сообщила на своей странице в сети Instagram.

Происшествия Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.

Политика Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.

Финансы Российский рынок акций установил исторический рекорд Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи установил 23 апреля, когда достиг 2599,58 пункта.

Экономика Данные о доходах скрывают 24 млн россиян Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

Происшествия Задержан вице-губернатор Ростовской области Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.

Политика На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.

Политика В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Политика Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.

Общество Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками» Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.

Политика Чешский журналист объяснил, почему западные страны не любят Россию Россия "угрожает" западным странам не военной силой, а лишь тем, что отстаивает неприемлемую для США и ЕС идеологию, написал журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Энергетика «Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге «Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.