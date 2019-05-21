Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧSport.ru 05:58

Ожидается, что полузащитник будет представлен в качестве игрока испанского клуба после финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем". В текущем сезоне Эриксен провёл 35 матчей в АПЛ, забил 8 голов и 12 раз ассистировал партнёрам по команде.

Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Политика «Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая возобновила транзит российской нефти европейским потребителям, прокачав с начала суток четыре тысячи тонн нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку, чтобы провести дополнительные технологические операции по замещению нефти после сообщения сообщение от венгерской нефтегазовой компании MOL.

Армия и оружие Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника Авторы видео называют Шабанова кадровым российским офицером и указывают, что его ликвидация была осуществлена ровно через неделю после гибели украинских морских пехотинцев-разведчиков.

Происшествия Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Политика Министр обороны Украины опубликовал фото на фоне разрушенного Кремля Министр обороны Украины Степан Полторак, который объявил о своей отставке после инаугурации Владимира Зеленского, опубликовал в Сети провокационный снимок.

Происшествия Суд в Чечне назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об УДО Титиеву Шалинский городской суд Чечни назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, сообщили РИА Новости во вторник в суде.

Политика Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".

Общество В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появилась функция оплаты ЖКУ В качестве платежных средств принимаются банковские карты, переводы со счета мобильного телефона и Apple Pay, уточняется в заметке.

Политика Против Порошенко открыто дело о государственной измене Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Здоровье Калининградский онколог дал советы по раннему выявлению меланомы Эксперт отметила, что рак кожи, выявленный на ранней стадии, хорошо поддаётся лечению.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.

Происшествия Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.

Шоу-бизнес Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса» Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.

Политика Зеленский подписал первый указ после инаугурации Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".

Автоспорт Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.

Политика РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.

Транспорт Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.

Происшествия В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.

Культура В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь» В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».

Наука Ученые раскрыли тайну Бермудских островов Американским ученым из Корнеллского университета удалось найти ответ на вопрос - как возникли Бермудские острова.

Общество Москва оказалась среди лидеров в России по хамству Всего в рейтинг включены 27 городов. На первой месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.

Хоккей Василевский сыграет против шведов Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира против Швеции. Игра состоится сегодня вечером в Братиславе.

Игры Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4 Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.

Происшествия В Мурманске попрощались с жертвами крушения SSJ100 в Шереметьево В Мурманске прошла церемония прощания с погибшими в пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.