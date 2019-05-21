Футбол
Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧSport.ru 05:58
Ожидается, что полузащитник будет представлен в качестве игрока испанского клуба после финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем". В текущем сезоне Эриксен провёл 35 матчей в АПЛ, забил 8 голов и 12 раз ассистировал партнёрам по команде.
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