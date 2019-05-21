Эриксена представят в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧГазета.Ru 10:46

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен скоро будет официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала". Случится это сразу после финала Лиги чемпионов, Как сообщает El Chiringuito, 27-летний датчанин уже согласовал условия контракта с "Реалом".

Спорт день за днем

Эриксена представят в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ

Политика Против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.

Происшествия Омбудсмен проверит состояние ноги находящегося в СИЗО Кокорина Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Шоу-бизнес Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Жанны Фриске Девушка предполагает, что у данному событию причастен известный телеведущий и отец ребенка Жанны Дмитрий Шепелев.

Политика Саакашвили намерен строить «успешную Украину» после призыва Зеленского Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надеется вернуться на Украину после призыва украинского президента Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.

Политика Тимошенко призвала Зеленского созвать внеочередное заседание Рады Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского собрать внеочередное заседание парламента для принятия наиболее важных законов, а уже потом подписывать указ о его роспуске.

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

Общество В РПЦ назвали абсурдом сообщения о резиденции патриарха в Пушкине Сообщения о реконструкции Феодоровского городка под резиденцию патриарха Кирилла являются абсурдом, заявил РБК пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви Александр Волков.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.

Происшествия У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.

Общество Роскомнадзор объяснил суть претензий к изданию «Тайга.инфо» Ранее издание «Тайга.инфо» рассказало, что Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении за распространение нецензурной брани.

Футбол «Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 мая «Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге.

Общество Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.

Кино Финал «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам Заключительный эпизод сериала «Игра престолов» на канале HBO установил рекорд по просмотрам.

Происшествия В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Происшествия Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином Мужчина, который залез на Эйфелеву башню и просидел на высоте 300 метров в течение шести часов, оказался россиянином, сообщает радиостанция "Europe 1".

Общество Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Авто Renault Megane RS побил рекорд Нюрбургринга Megan побил время (7: 43,800 мин) установленное японской "пятидверкой" Honda Civic Type R. Версия Megane RS Trophy-R укомплектована турбомотором 1.8 (300 л.с. и 420 Н•м) в сочетании с "роботом" с двумя сцеплениями, от стандартной модификации Trophy.

Политика Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука Министерство юстиции Украины перерегистрировало образованную в 2015 году партию «Голос», лидером которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Политика Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.

Происшествия Замгубернатора Ростовской области задержали Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша задержали в рамках уголовного дела.