Эриксен: «Тоттенхэм» помог «Аяксу» показать лучшую игруRT на русском 17:48

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от голландского «Аякса» в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

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Политика В результате столкновений в Венесуэле пострадали 50 человек Агентство Associated Press со ссылкой на руководителя больницы в Чакао сообщает, что 30 человека ранены резиновыми пулями, 16 получили травмы и трое отравились газом.

Финансы Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар Курс доллара по отношению к рублю на вечерних торгах во вторник 30 апреля неожиданно резко взлетел до 65.00.

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Игры Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3 Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.

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Общество Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Экономика Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.

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Экономика «Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Футбол Сегодня пройдет первый полуфинал Лиги чемпионов Уже сегодня, 30 апреля, в Лондоне состоится игра 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» примет голландский «Аякс».

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