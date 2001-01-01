Футбол
Эриксен: «Тоттенхэм» помог «Аяксу» показать лучшую игруRT на русском вчера в 17:48
Полузащитник английского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от голландского «Аякса» в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине
Обновлено в 01:55
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21
Авто
Кросс-купе Volkswagen Teramont X выйдет на рынок в конце мая
Новый купеобразный внедорожник Volkswagen Teramont X, представленный на последнем автосалоне в Шанхае, выйдет на китайский рынок 28 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 06:36
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Здоровье
Волгоградцев не оставят в праздники без медицинской помощи
Стоматологические поликлиники будут работать 2 и 3 мая с 9 до 15 часов, с острой болью в вечернее и ночное время волгоградцы могут обращаться в отделение челюстно-лицевой хирургии клинической больницы № 1, волжане — в больницу имени Фишера.
Обновлено в 01:03
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено вчера в 05:27
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Ученые-медики из США создали первый особый тест анализа крови на определение синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона.
Обновлено в 00:51
Экономика
Сбербанк не намерен пересматривать дивидендную политику
С 2017 года дивидендная политика Сбербанка предусматривает постепенное увеличение размера выплат акционерам до уровня 50% чистой прибыли по МСФО при соблюдении одного условия — достаточности базового капитала группы «Сбербанка» на уровне 12,5% (по методологии «Базеля III»).
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 29 апреля в 17:01
Хоккей
Клуб КХЛ «Авангард» не стал продлевать контракты с четырьмя легионерами
Канадские форварды Дэвид Деарне и Максим Тальбо, шведский форвард Виктор Стольберг и финский голкипер Карри Рямё покинули омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 01:34
Музыка
Роскосмос опубликовал видео с танцующими «на МКС» балеринами
Корпорация «Роскосмос» выложила на свой YouTube-канал видео, в котором танцовщики балета Большого театра выступают на фоне макета Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Новым императором Японии стал Нарухито
Новым императором Японии стал Нарухито, церемония его интронизации завершилась в императорском дворце в Токио.
Обновлено вчера в 21:58
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, в среду утром выбросил столб пепла.
Обновлено в 01:35
Политика
США запретили своим авиакомпаниям полеты над Венесуэлой
Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов приняло решение запретить американским авиакомпаниям полеты над территорией Венесуэлы на высоте ниже восьми километров.
Обновлено в 02:14
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12