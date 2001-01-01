Футбол
Эриксен: «Тоттенхэм» помог «Аяксу» показать лучшую игруRT на русском вчера в 17:48
Полузащитник английского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от голландского «Аякса» в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:55, Ашберн
Здоровье
Медики назвали шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Медики назвали продукты, которые не вредны перед сном. В перечень включили орехи, яйца и другую пищу.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье
Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики
Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье
Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Общество
Какие российские законы вступают в силу в мае
Сегодня, 1 мая 2019 года, вступает в силу ряд важных законодательных изменений и правил.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Растет число пострадавших в столкновениях в Венесуэле
Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает «Интерфакс».30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки.
Обновлено вчера в 16:21
Кино
Съемки фильма о Пушкине стартуют в начале лета
Обновлено вчера в 22:37
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Обновлено в 00:51
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено вчера в 11:40
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
Обновлено вчера в 05:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Гороскоп на 01 мая: Львы, синяки — это почетно!
Рыбы, окончания и начала происходят одновременно.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
В Чили обнаружены самые древние в Америке следы человека
В южной части Чили обнаружены самые древние в Америке человеческие следы.
Обновлено 29 апреля в 02:19
Авто
Видео: топливный кризис в Португалии глазами владельца Tesla
Топливный кризис в Португалии, вызванный забастовкой водителей бензовозов, привел к закрытию сотен автозаправочных станций и километровым пробкам.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая сравнила дочь Алсу с Кристиной Орбакайте
Гурцкая напомнила: в свое время в похожей ситуации оказалась и дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, которой пришлось в течение многих лет тяжело работать, чтобы стать самодостаточным артистом и заслужить доверие и любовь зрителей.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве
Обновлено 29 апреля в 10:50
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки
Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19