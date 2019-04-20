Футбол
Эрик тен Хаг: «Аякс» не собирается почивать на лаврахСоветский спорт 00:19
Команда не собирается почивать на лаврах. Напомним, первый матч Тоттенхэм Аякс пройдет 30 апреля на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
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Эрик тен Хаг перед полуфиналом ЛЧ: «Аякс» уже добился определенного успеха, но мы хотим большего
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Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
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UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
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Представители американской киностудии Warner Bros. анонсировали выход третьей части популярной кинофраншизы «Фантастические звери».
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Министр здравоохранения России отметила успешное внедрение на Сахалине проекта «Бережливая поликлиника»
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Tele2 первой запустила eSim в России
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В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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