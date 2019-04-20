Футбол

Эрик тен Хаг: «Аякс» не собирается почивать на лаврахСоветский спорт 00:19

Команда не собирается почивать на лаврах. Напомним, первый матч Тоттенхэм Аякс пройдет 30 апреля на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
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Эрик тен Хаг: «Аякс» не собирается почивать на лаврах

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