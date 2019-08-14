Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.

с чего всё началось

Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство. Об этом он сообщил журналистам в среду на международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который проходит в Сочи.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Общество Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Кино Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в смартфоне В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Гаджеты В Geekbench замечен процессор AMD Sharkstooth AMD, похоже, тестирует процессоры Ryzen Threadripper HEDT третьего поколения, основанные на микроархитектуре Zen 2. На это указывает запись, появившаяся в базе данных теста Geekbench.

Политика В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырёхдневную рабочую неделю, но этот вопрос не входит в компетенцию администрации президента, сообщает 14 августа РИА Новости.

Наука В Новой Зеландии найдены останки пингвина ростом с человека На острове Южный в Новой Зеландии найдены останки ископаемого пингвина ростом с человека.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Футбол Николай Савичев: «Такие победы помогут становлению „Торпедо“» Старший тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:1) в 8-м туре Олимп-ФНЛ.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Политика Трамп вновь назвал ФРС проблемой США Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что проблемой Соединённых Штатов является не Китай, а Федеральная резервная система (ФРС) страны.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.

Наука Искусственный интеллект и беспилотники: как изменится поиск пропавших детей с новым законом Отныне операторы связи обязаны предоставлять данные геолокации смартфонов детей. Более того, к поиску подключат искусственный интеллект.

Происшествия В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Музыка Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом Американская певица Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом под названием Christina Aguilera в честь его 20-летия.

Экономика Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа» Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.