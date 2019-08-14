Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданствоТАСС 16:07
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство. Об этом он сообщил журналистам в среду на международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который проходит в Сочи.
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с чего всё началось
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.РИА Новости15:05
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Армия и оружие
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
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В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии
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Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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Обновлено в 04:44
Кино
Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году
Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.
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Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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Общество
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В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.
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Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
В Geekbench замечен процессор AMD Sharkstooth
AMD, похоже, тестирует процессоры Ryzen Threadripper HEDT третьего поколения, основанные на микроархитектуре Zen 2. На это указывает запись, появившаяся в базе данных теста Geekbench.
Обновлено в 04:08
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырёхдневную рабочую неделю, но этот вопрос не входит в компетенцию администрации президента, сообщает 14 августа РИА Новости.
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Наука
В Новой Зеландии найдены останки пингвина ростом с человека
На острове Южный в Новой Зеландии найдены останки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено в 06:24
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Футбол
Николай Савичев: «Такие победы помогут становлению „Торпедо“»
Старший тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:1) в 8-м туре Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 15:03
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Трамп вновь назвал ФРС проблемой США
Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что проблемой Соединённых Штатов является не Китай, а Федеральная резервная система (ФРС) страны.
Обновлено в 17:25
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Наука
Искусственный интеллект и беспилотники: как изменится поиск пропавших детей с новым законом
Отныне операторы связи обязаны предоставлять данные геолокации смартфонов детей. Более того, к поиску подключат искусственный интеллект.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА
"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Музыка
Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом
Американская певица Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом под названием Christina Aguilera в честь его 20-летия.
Обновлено в 17:07
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри тайно отдохнули на Ибице с сыном
Уточняется, что супруги прибыли на Ибицу на частном самолете, их сопровождали несколько охранников.
Обновлено в 11:30
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Государственные музеи в РФ стали больше зарабатывать
Как рассказал «Известиям» глава департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов, сегодня заработки большинства музеев сопоставимы или даже превышают госсубсидии.
Обновлено в 15:15