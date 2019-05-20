Эрик Бикфалви не сыграет за «Урал» в финале Кубка РоссииВести.Ru 08:10

Румынский полузащитник клуба-финалиста Кубка России "Урала" Эрик Бикфалви не сыграет в решающем матче за трофей против московского "Локомотива". Румын был удален в матче 1/2 финала против тульского "Арсенала". КДК РФС не стал отменять наказание.

Эрик Бикфалви не сыграет за «Урал» в финале Кубка России

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