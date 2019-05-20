Футбол
Эрик Бикфалви не сыграет за «Урал» в финале Кубка РоссииВести.Ru 08:10
|21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
|34′
Андрей Панюков
|39′
Отман Эль-Кабир
|46′
|53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
|63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
|64′
Стефан Страндбург
|67′
|68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
|76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
|80′
Петрюс Бумаль
|90′+3′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
92
Емельянов
27
Меркулов
8
Страндбург
57
Фидлер
10
Бикфалви
21
Араторе
13
Бумаль
11
Ильин
3
Ароян
1
Гилерме
84
Лысов
33
Кверквелия
14
Чорлука
3
Идову
7
Крыховяк
59
Миранчук
96
Жемалетдинов
11
Миранчук
9
Смолов
21
Кварацхелия
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
Румынский полузащитник клуба-финалиста Кубка России "Урала" Эрик Бикфалви не сыграет в решающем матче за трофей против московского "Локомотива". Румын был удален в матче 1/2 финала против тульского "Арсенала". КДК РФС не стал отменять наказание.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Общество
Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Кино
Финал «Игры престолов» вызвал бурную реакцию зрителей
Заключительная серия 8 сезона вызвала бурную реакцию зрителей во всем мире.
Обновлено в 07:18
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на церемонии инаугурации.
Обновлено в 03:25
Политика
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни
В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Общество
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета
Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
Обновлено в 03:42
Экономика
Рост российского ВВП в 2019 году составит 1,5%
Росстат опубликовал первые предварительные оценки роста ВВП за 1К19, в соответствии с которыми годовой рост экономики составил 0,5% в сравнении с 2,7% за 4К18.
Обновлено в 05:52
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»
Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Политика
В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады
Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Здоровье
Опасные болезни без симптомов назвали врачи
Врачи назвали своим пациентам опасные болезни без симптомов. Среди них, к примеру, атеросклероз сосудов, пишет «Колмово.ру».
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Певица МакSим выписалась из больницы после аварии
Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В пригороде Каира ликвидированы 12 боевиков
Силы безопасности Египта ликвидировали в ходе спецоперации в пригороде Каира 12 боевиков, которые планировали осуществление терактов.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Общество
Сделанное из грудного молока и пуповины кольцо возмутило Сеть
Внешний вид кольца из волос, пуповины и грудного молока оставляет желать лучшего — добавили в социальных сетях, и посоветовали владелице украшения развивать вкус, чтобы не допускать повторения подобного кошмара в будущем.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Авто
АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Политика
Медведев призвал «омолодить» российскую науку
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости омолодить российскую науку, в этом году доля исследователей в возрасте до 39 лет должна приблизиться к 44%, а к 2024 году составить более половины.
Обновлено в 08:54
Политика
В ЕС отреагировали на решение Зеленского распустить Раду
В Евросоюзе отреагировали на решение нового президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
Обновлено в 09:34
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27